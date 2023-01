São Carlos tem o “jogo da vida” na Copinha

Wendel durante a partida contra o Botafogo: “Não podemos errar e fazer faltas bobas como aconteceram nos dois jogos, onde esses erros pequenos geraram gols” - Crédito: Brendow Felipe/São Carlos FC

Buscar a vitória e a classificação para a segunda fase da Copa São Paulo e se colocar entre as 64 melhores equipes. Fazer da bola, de cada jogada, como se fosse a “última refeição”.

Com este espírito, os comandados do técnico Wendel de Freitas entram em campo às 8h45 desta segunda-feira, 9, para encarar o Pinheirense/PA pela terceira e última rodada da fase de classificação. A partida abre a rodada dupla do grupo 19 prevista para acontecer no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira.

Para a Jovem Águia, sem direito a erro. Para seguir viva na Copinha tem que vencer os paraenses por qualquer placar. Já os visitantes vão jogar pelo empate (mas torcer por tropeço do Grêmio) ou vitória para garantir a classificação.

Wendel não tem um time definido. Disse ao São Carlos Agora que irá analisar as condições de cada atleta e colocar em campo o que tem de melhor em mãos.

Ele disse que a partida contra o Pinheirense será o “jogo da vida” e que os jogadores não terão direito a erros. “Temos que ser efetivos. Criar e fazer os gols. Criamos muito nas duas partidas, mas não concluímos em gols”, resumiu.

ENTREVISTA

São Carlos Agora - Contra o Pinheirense, um confronto direto. Mas só a vitória interessa. Como irá planejar esta partida, já conhecendo o adversário?

Wendel Freitas - Só a vitória interessa. Eles jogam pelo empate, mas para a gente só vitória. Nosso planejamento é não errar e não cometer os mesmos erros que geraram gols nas duas últimas partidas, além de ser mais efetivo. Criar e fazer os gols. Criamos muito nas duas partidas, mas não concluímos em gols.

SCA - O time do Pará mostra evolução. Acredita que ele chegará ainda mais forte?

Wendel - Com certeza o Pinheirense vem mais forte e principalmente motivado após uma grande vitória contra o Grêmio, com placar elástico. Eles vem com tudo mesmo também mesmo sabendo que o empate os favorece. É o jogo da vida para as duas equipes. É o jogo da classificação.

SCA - Como preparar seu time, sabendo que somente os 3 pontos são fundamentais?

Wendel - A preparação agora é mais mental. Passar orientações e fazer pequenos ajustes a respeito do emocional. Não podemos errar e fazer faltas bobas como aconteceram nos dois jogos, onde esses erros pequenos geraram gols. Vamos conversar, orientar bastante e descansar.

Leia Também