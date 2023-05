São Carlos tem jogo decisivo e de sobrevida no Luisão

Jogadores do São Carlos treinam no Luisão: busca da vitória pela paz e reabilitação - Crédito: Divulgação/São Carlos FC

Um jogo para servir como ponto de partida em busca da reabilitação no Campeonato Paulista sub23. Na lanterna do grupo 3, com apenas 3 pontos, o São Carlos encerra a participação no primeiro turno da fase de classificação contra o Independente de Limeira, que está em 4º lugar, com 4 pontos.

O jogo é “chave” para o time orientado pelo técnico Agnaldo Liz que vem de três derrotas seguidas e precisa do resultado positivo para fugir da ‘degola’ para a recém criada quinta divisão.

A partida que será realizada a partir das 16h no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, promete ser tensa.

Se de um lado o São Carlos sofreu três derrotas seguidas, do outro, o Independente, vem de uma surpreendente derrota para o então Mogi Mirim por 2 a 1, em Limeira.

Na parte de cima da tabela, XV de Jaú, União e Grêmio se desgarraram. Na parte debaixo, Independente, Mogi e São Carlos lutam pela última vaga do grupo e, paralelamente, fogem das duas últimas colocações que, além de decretar a eliminação do campeonato, carimbam o indesejado rebaixamento.

CLASSIFICAÇÃO GRUPO 3

1. XV de Jaú, 9 pontos

2. União São João, 8

3. Grêmio São-carlense, 7

4. Independente, 4

5. Mogi Mirim, 3

6. São Carlos, 3

