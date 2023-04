São Carlos tem jogo decisivo contra Ilhabela

SIGA O SCA NO

Crédito: Josimeire Julio

O São Carlos recebe neste sábado, 29, o Ilhabela em partida decisiva para a equipe na temporada: se vencer, praticamente se garante para a fase final do Paulista XV de Rugby, igualando a campanha da temporada passada e ficando na elite estadual por mais um ano; se perder, precisará buscar o resultado contra a Poli, atual campeã Paulista e Brasileira - além de base da seleção brasileira.

"Será um jogo bem pegado, afinal, são duas equipes tradicionais e que ficaram próximas na classificação de 2022: o São Carlos foi o 8º geral e o Ilha ficou com o 9º geral", comentou Jean Ferrarini, treinador do São Carlos. "Vai ser um páreo duro, mas, apesar dos desfalques, buscaremos jogar impondo o nosso padrão e fazendo um bom jogo", finalizou.

São Carlos e Ilhabela são velhos conhecidos, tendo feito duas partidas pelo antigo Paulista do Interior - dois jogos na casa dos tubarões, com vitórias dos anfitriões por 78 a 8 (2010) e 39 a 3 (2012) - e duas partidas pelo Paulista B - uma em Ilhabela e uma São Carlos, com duas vitórias dos rinocerontes: 19 a 17 (2015) e 31 a 26 (2016).

O próximo embate acontecerá no Campo de Água Vermelha, às 15h e tem entrada gratuita.

