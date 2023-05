São Carlos tem duas batalhas em casa pelo Campeonato Paulista

H7 Esportes terá jornadas complicadas pelo Paulista - Crédito: Divulgação

Dois jogos que prometem muita intensidade e testes de resiliência para as comandadas do técnico Antonio Carlos Rodrigues, que vestem a camisa do H7 Esportes. Ambos, válidos pela fase de classificação do Campeonato Paulista e que serão realizados no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho.

O primeiro, domingo, 21, às 13h, quando encara Santos. O segundo, na terça-feira, 23, às 19h, e a “bola da vez” será o EC Pinheiros, atual campeão paulista.

Ao São Carlos Agora o técnico Antonio Carlos Rodrigues reforçou que a meta do H7 Esportes é buscar uma vaga para a semifinal da competição estadual. Porém, salientou que o Paulista é preparatório para a Liga Nacional e os Jogos Regionais, prioridades para o time são-carlense.

Quanto aos dois compromissos em sequência, em casa, o técnico são-carlense afirmou que são duas batalhas, sendo que uma delas, terá o Pinheiros pela frente que está invicto, lidera o torneio e é o atual campeão paulista. “O Santos é um time experiente e também nunca vencemos”, lembrou. “Mas estamos trabalhando forte e vamos para cima. Queremos fazer uma boa campanha e tentar surpreender os adversários. Nossa meta é tentar uma vaga na semifinal”, garantiu.

