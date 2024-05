São Carlos tem “dose dupla” frente ao “bicho papão” do handebol feminino brasileiro

SIGA O SCA NO

Atletas do handebol treinam de olho na Liga Nacional - Crédito: Divulgação

Um jogo em casa e outro fora. Mas por duas competições esportivas diferentes e pela frente, o “bicho papão” do handebol feminino brasileiro. Um clube tradicional, que forma jogadoras de nível técnico apurado e que fornece anualmente, várias jogadoras para a seleção brasileira.

Sim. O H7 Esportes São Carlos terá um teste de fogo durante a semana e vai encarar em “dose dupla”, o Esporte Clube Pinheiros, a principal força da modalidade no país.

O primeiro jogo será às 18h desta segunda-feira, 13, no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho e marca a estreia na Liga Nacional.

Depois, no sábado, 18, o EC Pinheiros será o anfitrião e recebe em seu ginásio de esportes, o jovem time são-carlense. A partida começa às 19h e vale pelo Campeonato Paulista.

Para estes compromissos, o técnico Antonio Carlos Rodrigues trabalhou forte a equipe e tem ciência do adversário que terá pela frente em torneios distintos. Reconhece o poderio do Pinheiros, porém garante que seu time irá se empenhar ao máximo e realizar boas apresentações.

“A equipe sabe da importância de ter dois jogos deste nível e que servirão de preparo para a busca do crescimento da equipe sem deixar de lado o sonho da primeira vitória contra o Pinheiros. Mesmo tendo jogadoras no departamento médico vemos isso como oportunidade para as novas atletas de São Carlos que vão substituir Sabrina Colares e Letícia Ferreira”, finalizou o treinador.

