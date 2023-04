São Carlos sub20 busca a reabilitação no Paulista

Morozetti treina o sub20 e está otimista: técnico acredita na reabilitação do São Carlos - Crédito: Brendow Felipe/São Carlos FC

Com uma vitória e uma derrota no grupo 5, 3 pontos garantidos e em 3º lugar na classificação, a equipe sub20 do São Carlos estará em ação pela terceira rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista. Neste domingo, 30, a partir das 15h, recebe a visita do lanterna Internacional de Limeira (apenas 1 ponto) no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão.

A equipe orientada pelo técnico Fabrício Morozetti vem de derrota para o Rio Claro por 2 a 0 e busca a reabilitação.

Para tanto, segundo o comandante das Jovens Águias, vai em busca dos três pontos e garante que o time está pronto para o desafio.

“Vamos com força total. Esses dois primeiros jogos foram importantes para percebermos quais jogadores serão titulares nessa próxima partida. A preparação segue no ritmo esperado e a expectativa é que cresçamos ao longo da competição”, disse.

SUB15 e SUB17

As equipes das Pequenas Águias também estarão em ação no final de semana pelo Campeonato Paulista Sub15 e Sub17. Ambas estarão em ação a partir das 9h deste sábado, 29, no estádio municipal José Antonio Rossi, em Iacanga, quando encara o Novorizontino pela quarta rodada da primeira fase, grupo 3.

O sub15 está com 4 pontos, mesma pontuação do adversário. Já o sub17 é lanterna no grupo (1 ponto) e terá pela frente um adversário com 100% de aproveitamento (líder com 9 pontos).

Diante disso, o técnico Alex Souza procurou orientar o time e disse que foi feita uma boa preparação para tentar surpreender o adversário. “Os atletas sabem das dificuldades do jogo, mas estão se preparando muito para fazer uma boa partida e conquistar um bom resultado”, garantiu Alex.

