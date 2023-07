São Carlos sonha alto com um time jovem nos Regionais

Equipe de futebol feminino quer surpreender nos Regionais e fazer história - Crédito: Divulgação

O futebol feminino está em expansão e São Carlos vai com 22 sonhadoras para disputar os Jogos Regionais, que começam nesta sexta-feira, 14, em Lençóis Paulista. Sob o comando do técnico Luiz Quirino da Costa, a equipe foi formada após duas seletivas.

São Carlos vai disputar a categoria livre, com uma média de idade de 20 anos, sendo que 80% são são-carlenses “da gema”.

Os treinos preparatórios estão sendo realizados e Quirino não esconde o otimismo, salientando que a “preparação está sendo muito positiva. Teremos a oportunidade de propiciar às meninas de participarem de uma competição de alto nível organizada pela Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo”, disse ao São Carlos Agora.

De acordo com ele, as pretensões com a formação da equipe foi a de fortalecer o futebol feminino de São Carlos e dar a oportunidade cada vez mais as mulheres a praticarem a modalidade. “O futebol feminino está em plena expansão e São Carlos não poderia ficar para trás”, reforçou.

De acordo com ele, para a formação da equipe foram realizadas duas avaliações e selecionadas meninas com grande potencial que representarão São Carlos com grande com brilhantismo.

“Temos como meta fazer uma excelente campanha e como objetivo, buscar uma vaga na final e consequentemente conquistar a vaga nos Jogos Abertos do Interior em São Caetano do Sul. Porém temos as nossas limitações, mas com o comprometimento de toda equipe, buscaremos a melhor colocação possível”, prometeu.

QUEM VAI

Quirino já selecionou as 22 atletas que irão levar o nome de São Carlos na competição. A relação é a seguinte:

Goleiras: Duda, Thainara

Laterais direitas: Loren, Iasmim

Zagueiras: Natália, Eduarda Piloto, Maria Vitória

Laterais esquerdas: Sthefany, Eliana

Volantes: Yasmin Balthazar, Luísa

Meia: Julia Borges, Emily, Júlia Piloto, Nady

Atacantes: Maria Fernanda, Gabriely, Isabela Rumin, Joicelene, Clarissa, Larissa, Ana Luísa

