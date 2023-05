São Carlos sofre duas derrotas no Paulista sub15 e sub17

Contra o Novorizontino, equipe sub15 não fez uma boa apresentação - Crédito: Matheus Previde/São Carlos FC

A manhã de sábado, 29, não foi nada agradável para as equipes sub15 e sub17 do São Carlos que estiveram em ação pela quarta rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista.

No estádio municipal José Antonio Rossi, em Iacanga, foram surpreendidas pelo Grêmio Novorizontino, que conseguiu dupla vitória. O sub15 foi goleado por 5 a 1, enquanto que o sub17 perdeu por 3 a 0.

Com os resultados, as Pequenas Águias permaneceram com 4 pontos no sub 15 (quinta colocação no grupo 4) e o sub17 está na lanterna em sua categoria com apenas 1 ponto conquistado.

No próximo sábado, 6, a partir das 9h no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira (Luisão), as equipes são-carlenses tentarão a reabilitação na competição diante da Ferroviária de Araraquara em ambas as categorias.

DEU RUIM NO SUB20

Um final de semana a ser esquecido, onde foram quatro apresentações da Águia e quatro derrotas. A última, em pleno estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira (Luisão). Pela terceira rodada da fase de classificação do grupo 5, o São Carlos enfrentou a Inter de Limeira pelo Paulista sub20 e perdeu por 4 a 3. O time são-carlense levou a virada após estar vencendo por 3 a 1.

Com o resultado, a equipe caiu para a 5ª colocação (3 pts) e a Inter foi para o 4º lugar (4 pts).

O próximo compromisso da Águia será sábado, 6, a partir das 17h no estádio municipal Bruno Lazzarini, quando encara a Lemense, 3ª colocada com 5 pontos.

Leia Também