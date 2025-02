São Carlos será sede de workshop de Wrestling para capacitação de professores e atletas

São Carlos terá pela primeira vez capacitação de luta olímpica - Crédito: Divulgação

São Carlos será sede pela primeira vez, de um workshop de Wrestling (luta olímpica) que acontece nesta quinta-feira, 6, abrangendo regras e técnicas da modalidade.

O workshop inédito será ministrado pelo árbitro da Confederação Brasileira de Wrestling, o professor Marco Dantas, de Bauru, que além de ser ex-atleta de rendimento, é instrutor do curso de formação de árbitros, e em 2024 foi considerado o melhor árbitro nacional.

Um dos objetivos do workshop é capacitar professores do município, principalmente professores de judô e jiu-jitsu pois já são lutas “agarradas”, sendo mais fácil para fazer a transição, desde que aprendam as regras e fundamentos técnicos da modalidade, para que possam introduzir em seus treinamentos. E como objetivo principal, montar uma equipe de luta olímpica para representar São Carlos nos Jogos Abertos do Interior em outubro.

O workshop está sendo organizado pela ADC Fábrica de Campeões em parceria com a Secretaria Municipal de Esportes e Cultura (Smec) e será nesta quinta, 6, das 18h30 às 21h30 no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho, voltado para professores e professoras e atletas de judô e jiu-jitsu, exclusivamente para faixas marrom e preta.

Não haverá cobrança de taxa, porém as vagas são limitadas, sendo 50 vagas disponíveis, os interessados devem encaminhar as inscrições para o whatsapp 16-991674220, aos cuidados do professor Sebá. As inscrições estão abertas e apenas os primeiros 50 inscritos garantem a vaga.

