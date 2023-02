São Carlos será sede de peneira de futebol para jogadores Sub-17

São Carlos, a pedido da Federação Paulista de Futebol (FPF), será sede da 4ª Peneira Feminina SUB-17 2023. O evento é organizado pela FPF, com apoio da Prefeitura, através da Secretaria de Esportes e Cultura.



A Peneira surgiu em 2019, e tem como propósito o fomento da prática esportiva e do futebol feminino de base, promovendo oportunidades para que novas atletas tenham a chance de atuar nos campeonatos paulistas. Em outras palavras, a peneira visa ajudar os clubes a encontrarem jovens meninas que sonham em se profissionalizar no futebol feminino. Além disso, um dos propósitos é promover um dia para que as meninas possam se sentir acolhidas e representadas, jogando futebol com outras adolescentes.

O futebol de base feminino é fundamental para o futuro da modalidade. Isto é, capacitando jovens meninas com trabalho desde a base pela provisão de estrutura e possibilidades. O que significa viabilizar uma preparação adequada para a formação de atletas.



A coordenadora de futebol feminino da FPF, Thais Picarte, esteve em São Carlos, avaliando o Estádio, o qual foi aprovado.

O vice-prefeito Edson Ferraz, juntamente com a vereadora Professora Neusa e a secretária adjunta de Esportes e Cultura, Andréia Rosa, acompanharam a vistoria. “É uma captação de jogadoras de 12 a 17 anos que é realizada pela FPF, sendo uma grande oportunidade para todas, já que os clubes enviam os olheiros para futuras contratações”, afirma do vice-prefeito.



A Peneira acontecerá nos dias 15 e 16 de abril, das 7h às 19h, no Estádio Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão.

