São Carlos será palco do 2º GP de Rolimã

Está previsto para o domingo, 23 de julho, a partir das 8h, com concentração em frente ao Mercado Municipal, o 2º GP de Rolimã de São Carlos, válido pela quarta etapa do Campeonato Paulista.

São Carlos também poderá poderá inscrever pilotos para participar das competições e a população para participar das atividades e lazer que o esporte oferece para esse dia.

As categorias serão: Pró-Race, com carrrinhos mais elaborados com muitos detalhes de construção e uma velocidade fora do normal para um brinquedo de rolamentos; RT (rolimã tradicional) que é a categoria dos carrinhos mais simplificados e tradicionais, aqueles da época do vovô ou do papai. Ainda assim não menos interessantes para a competição profissional. As inscrições podem ser feitas pelo fone (16) 99100-3746.

De acordo com a organização, em 2023 terá ainda duas categorias extras, referente a uma bateria infantil para crianças de 6 a 10 anos e outra, juvenil, para crianças de 11 a 15 anos. Para essas categorias não será cobrado nenhum tipo de inscrição ou taxa que poderá ser feita pelo WhatsApp (16) 99314-0954.

ESTRUTURA

O evento contará com apoio de orientadores, além de controladores de acesso para a maior segurança no momento das provas e apresentações do esporte, além de ambulância, guarda municipal, agentes de trânsito, área de alimentação, atrações musicais, premiações para participantes e muito mais.

