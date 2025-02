São Carlos será palco de treinamento intensivo de verão de judô e jiu-jitsu

Compartilhar no facebook

Ginásio de esportes Milton Olaio Filho será o local do treinamento intensivo - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

São Carlos será, novamente, palco de um treinamento intensivo de judô e jiu-jitsu, o Shotyugueiko, que acontece nos dias 7, 8 e 9 de fevereiro, no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho, em São Carlos e contará com a presença de professores de renome internacional.

O Shotyugueiko se tornou tradição na cidade, é realizado anualmente desde 2018, e promete reunir centenas de atletas de todo o Estado, oferecendo uma imersão total em técnicas avançadas, resistência física e troca de experiências entre praticantes de diferentes localidades.

O Shotyugueiko é organizado pela ADC Fábrica de Campeões, coordenado pelos professores Sebá e Caio Cunha, com apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Cultura de São Carlos, tem como objetivo não só o aprimoramento técnico, mas também o fortalecimento da mentalidade resiliente dos atletas. O evento, que é uma tradição no Japão, se destaca pela sua intensa carga de treinos e palestras, desafiando tanto a parte física quanto psicológica dos participantes.

A programação será intensa e dividida entre treinos práticos e palestras. Durante o dia, os atletas terão a oportunidade de treinar com mestres renomados, como Marcos Sabino e Paulo Segatelle, treinou por três ano no Japão, ex-atletas da seleção brasileira de judô, e Vinicius Panini, multicampeão e atleta do Esporte Clube Pinheiros, também especialista em ginástica natural. Também estarão presentes o Mestre Marco Antonio Barbosa, campeão mundial de jiu-jitsu e ex-seleção brasileira de judô e o Filipe Thomé, campeão brasileiro. Os professores irão compartilhar seus conhecimentos e experiências, oferecendo aos participantes técnicas atualizadas e estratégias para o aprimoramento contínuo nos tatames.

O Shotyugueiko se destaca pela sua capacidade de integrar diferentes gerações e estilos de luta. O evento não é apenas uma oportunidade para o aprendizado técnico, mas também um ambiente propício para a construção de laços entre atletas e instrutores de diversas localidades, colocando em prática toda parte filosófica e educacional do Judô. Inscrições e informações: (16) 99167-4220.

