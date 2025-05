São Carlos sente a pressão da torcida e perde para a Fundesporte, em Araraquara

Compartilhar no facebook

Ana Cláudia durante o jogo: “dedicação não faltou, mas nossas atletas sentiram o peso da partida” - Crédito: Jhonatan Celestino

Quadra pequena e uma enorme pressão da torcida adversária. Ingredientes fatais para que a equipe sub18 da ASF São Carlos fosse derrotado para a Fundesporte, em Araraquara, por 5 a 1, no primeiro jogo da final da fase regional dos Joguinhos Abertos da Juventude.

O jogo foi realizado na noite desta quinta-feira, 15, no ginásio de esportes da ADPM, em Araraquara. A técnica Ana Cláudia Bianconi disse que as atletas da sua equipe, por serem muitos jovens, sentiram demais o peso da partida.

Agora, no segundo jogo da final, que será realizado em São Carlos na próxima semana, a ASF São Carlos precisa reverter a desvantagem e vencer por quatro gols de diferença para levar a disputa para as penalidades máximas ou contagem superior, para eliminar a adversária.

Sobre o primeiro jogo, Ana Cláudia lamentou somente a deselegância da torcida adversária que, em muitos momentos, esqueceu que estava em quadra adolescentes em formação. “É uma pesa as situações que aconteceram. Mas não adianta falar. O jogo foi difícil, sofremos com a quadra pequena e agora é colocar a cabeça no lugar e buscar a vitória em casa e tentar garantir presença na final estadual dos Joguinhos”, disse a técnica são-carlense.

