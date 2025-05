São Carlos, sem brilho, perde a segunda na Bezinha

Gustavinho (11) comemora o segundo gol do Guarulhos em cima da Águia - Crédito: Reprodução

Sobrou transpiração, mas faltou inspiração. O São Carlos foi até voluntarioso, mas com um futebol limitado, sofreu a segunda derrota na primeira fase do Campeonato Paulista da Segunda Divisão na tarde deste domingo, 4, no estádio municipal Ninho do Corvo, para o AD Guarulhos por 2 a 0, gols de Dieguinho aos 10 minutos do primeiro tempo e de Gustavinho, aos 46 minutos da etapa final.

Também pelo grupo 2, no estádio municipal Osvaldo Scatena, o Batatais superou o Independente pela contagem mínima. A partida foi realizada na manhã deste domingo.

A equipe do técnico João Batista é lanterna no grupo 2 com apenas 1 ponto. Já o Guarulhos lidera com 6 pontos, ao lado do Batatais. O Flamengo, que folgou na rodada soma 2 pontos. O Independente de Limeira tem apenas 1 ponto.

A situação da Águia está complicada, pois soma apenas um ponto após três partidas e tática e tecnicamente a equipe pouco evoluiu, mostrando um grupo limitado.

Em Guarulhos, em alguns momentos, a equipe são-carlense chegou a equilibrar a partida e levar perigo ao gol adversário, mas os erros de passe e má posicionamento dos jogadores prejudicaram o time no terço final do gramado.

O próximo desafio será contra o Independente, em partida que será realizada no estádio municipal Luisão e para ter alguma chance de classificação, tem que vencer o adversário.

