São Carlos segue líder dos Jogos Regionais

Handebol feminino estreou com uma fácil vitória - Crédito: Miltinho Marchetti

A cidade de São Carlos, representada por 335 atletas e 55 membros de comissão técnica, continua liderando os Jogos Regionais, que neste ano estão sendo disputados em Lençóis Paulista. A competição começou na última sexta-feira, 14 e segue até o próximo domingo, 23.

Nesta segunda-feira, 17, os destaques ficaram para as competições em equipe. No basquete feminino sub21, as são-carlenses bateram Botucatu por 34 a 2 e, no futsal masculino sub21, a estreia foi de goleada por 7 a 1 contra Igaraçu do Tietê. No handebol feminino sub21, São Carlos derrotou Itatinga por 32 a 9 e o tênis masculino sub21 fez 2 a 0 em Promissão. O futebol masculino sub20, por seu turno, avançou ao derrotar Boraceia nos pênaltis (3 a 1), após empate em 1 a 1 no tempo normal.

Nas equipes sem restrição de idade, o vôlei masculino ganhou de Saltinho por 2 a 0 e o vôlei de praia masculino conquistou duas vitórias – 2 a 1 em Botucatu e 2 a 0 em Barra Bonita –. No feminino, o futebol foi derrotado por Lençóis Paulista por 3 a 1 e, no vôlei de praia, derrota dupla por 2 a 0 para Cafelândia e Pongaí na semifinal e disputa de terceiro lugar, respectivamente.

Além disso, na ginástica rítmica feminina, São Carlos obteve a quinta colocação geral, ao passo que, no judô, a equipe masculina ficou em segundo e a feminino em quinto lugar. No ciclismo masculino, a equipe de velocidade olímpica conseguiu a medalha de ouro no primeiro de seus três dias de competição.

Com os resultados de momento, a cidade de São Carlos continua liderando os Jogos Regionais com 61 pontos conquistados, seguida de perto por Botucatu (60 pts) e Bauru (52 pts). Também pontuaram São Manuel (38 pts), Promissão (37 pts), Piracicaba (36 pts), Barra Bonita (18 pts), Lins (16 pts), Lençóis Paulista (16 pts), Cafelândia (9 pts), Descalvado (8 pts), Areiópolis (7 pts), Igaraçu do Tietê (6 pts), Pongaí (6 pts), Conchas (4 pts), Pirajuí (4 pts) e Porto Ferreira (3 pts).

A delegação são-carlense é apoiada pela Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Cultura, que fornece transporte, estrutura de alojamento e outros serviços e materiais aos atletas que representam a cidade em Lençóis Paulista.

Leia Também