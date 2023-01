São Carlos sediará treino de verão Judô e Jiu-Jitsu

Crédito: Divulgação

Nos dias 27, 28 e 29 de janeiro acontecerá o terceiro Shotygueiko (treinamento de verão) de Judô e Jiu-Jitsu, organizado pela A.D.C. Fábrica de Campeões, que é coordenada pelo professor Sebastião Alexandre da Cunha, o Sebá. O evento tem o apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Cultura (Smec).

Esse tipo de iniciativa é comum no meio das artes marciais japonesas, com intuito dos participantes trocarem experiências e superarem o cansaço da carga elevada dos treinamentos. De acordo com Sebá essa é a terceira vez que esse tipo treinamento é realizado em São Carlos, sendo uma grande oportunidade dos atletas e professores da cidade e região fazerem intercâmbio com atletas de vários Estados e se capacitarem com professores de renome internacional, ex-seleção brasileira de Judô e campeão mundial de Jiu-Jitsu.

No treinamento, os professores ensinam as técnicas e os detalhes que os ajudaram a chegar ao topo de suas categorias enquanto competidores e como foi a transição de atleta de alto rendimento para o encargo de professores e técnicos.

Os professores convidados são: Mestre Marco Antônio Barbosa, ex-seleção brasileira de judô e campeão Mundial de Jiu-Jitsu, Paulo Sergio Segatelle, ex-seleção brasileira de Judô e hoje um dos técnicos do Esporte Clube Pinheiros, Marcos Sabino, ex-seleção Brasileira de Judô e técnico de São Caetano do Sul, Daniel Lopes, ex-seleção Brasileira de Judô e treinador comportamental, Filipe Thomé, campeão paulista de jiu-jitsu e responsável pela Equipe Team Thome B9 e o organizador Sebastião Alexandre da Cunha, campeão pan-americano de judô e pós graduado em fisiologia do exercício.

O treinamento é voltado para atletas maiores de 12 anos, com a graduação mínima de faixa azul. Os interessados podem procurar o professor Sebá durante os dias de treinamento, no ginásio municipal de esportes Milton Olaio filho, para maiores informações e para preenchimento dos formulários de inscrição.

