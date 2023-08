São Carlos sedia seletiva de levantamento de peso

São Carlos sediará seletiva de levantamento de peso - Crédito: Divulgação

A cidade de São Carlos foi escolhida para a realização da seletiva brasileira de Powerlifting, modalidade esportiva que congrega o levantamento Terra (peso), supino e power bíceps. A competição será realizada na Avenida Comendador Alfredo Maffei, 3455, no Jardim São Carlos.

A entrada será franqueada ao público e as competições serão realizadas no dia 19 de agosto, a partir das 13h

A seletiva qualificará competidores para os Jogos Abertos do Interior que será realizado em outubro, no conjunto poliesportivo Baby Barioni, em São Paulo e para o Mundial da categoria, previsto para novembro.

De acordo com os organizadores, as competições serão divididas nas categorias Sub Junior até 15 anos, Master acima de 40 anos, open feminino, open masculino (sub divididos por peso).

