São Carlos sedia segunda etapa de circuito regional de vôlei de praia

Duplas de todo o estado esteve presente no circuito de vôlei de praia em São Carlos - Crédito: Divulgação

São Carlos sediou no último final de semana, a segunda etapa do Circuito de Vôlei de Praia, realizado na A4 Arena Beach. A competição foi promovida pela Associação de Esportes de Areia de São Carlos (AEA).

Foram dois dias de jogos intensos. No sábado, 15, na parte da manhã aconteceram as partidas do feminino adulto, que contaram com 16 duplas de excelente nível e jogos acirrados.

O organizador Basílio Favoretto salientou o alto nível técnico das duplas e alguns atletas que rodam o Circuito Banco do Brasil e que fazem questão de participar da etapa, como é o caso de Bonilha bicampeão do circuito AEA, atual campeão paulista e top 25 do Brasil, além de Anderson do Rio de Janeiro (top 20 do Brasil). No feminino, Thaís (top 25 no Brasil).

No domingo, 16, ocorreram ainda jogos da categoria sub17, com duplas de São Carlos, Rio Claro, Leme e Descalvado.

“Esse evento maravilhoso só é possível graças a ajuda dos colaboradores, dos vereadores que apoiam o projeto, da A4 Arena Beach, e da Prefeitura Municipal de São Carlos”, disse Basílio.

CLASSIFICAÇÃO FINAL

ADULTO FEMININO

OURO - Luana e Carol - Bauru e Araçatuba

PRATA - Thaís e Gabriela - São José do Rio Preto

BRONZE - Marli e Aninha - São João da Boa Vista e Valinhos

4º lugar - Lu e Teo - São Carlos

ADULTO MASCULINO

OURO - Luiz Justo e Bonilha - Campinas

PRATA - Eduardo e Anderson - São José do Rio Preto e Rio de Janeiro

BRONZE - Tarsio e Ricardo - Piracicaba

4º lugar: Pedrinho e Silvio – Jundiaí

SUB17 FEMININO

OURO - Maria Eduarda e Maria Eduarda - Descalvado

PRATA - Rafaela e Giovana - São Carlos

BRONZE - Ana Paula e Maria Eduarda - Leme

4º lugar - Amanda e Carolina - Descalvado

SUB17 MASCULINO

OURO - Samuel e Lucas - Bauru

PRATA - Ricardo e Vitor - Rio Claro

BRONZE - Passeri e João - São Carlos

4º lugar - Daniel e Pedrinho - Bauru

