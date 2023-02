São Carlos sedia etapa do Paulista de Truco

Neste sábado, 4, às 15h, no ginásio Hugo Dornfeld, na Vila São José, acontece a primeira etapa do Campeonato Paulista de Truco. Foram inscritas 102 duplas de diversas cidades do Estado, inclusive de São Carlos, que contará com uma premiação para os quatro primeiros colocados.

"Fico feliz em conseguir colocar a cidade em que moro como recebedora da primeira etapa do Campeonato Paulista. Trata-se de um evento que tem por objetivo incentivar a prática desportiva, enfatizando os aspectos comportamentais inerente ao esporte como amizade, cooperação, disciplina, ética, inclusão, respeito mútuo e superação", disse Juliano Góes, responsável pela etapa que será realizada em São Carlos.

As premiações serão:

Primeiro colocado: R$ 4.000,00

Segundo colocado: R$ 2.000,00

Terceiro colocado: R$ 500,00

Quarto colocado: R$ 500,00

Cada dupla doará dois quilos de alimentos não perecíveis, que serão repassados ao Fundo Social de Solidariedade de São Carlos. O torneio será realizado pela Liga Paulista de Truco (LPT), com apoio da Prefeitura Municipal de São Carlos e Secretaria Municipal de Esporte e Cultura.

