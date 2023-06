São Carlos sedia etapa da Copa Rally Point do Interior de Enduro Fim

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio do Departamento de Fomento ao Turismo da Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda e com o apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Cultura, sediou, no último domingo (25/06), a 4ª Etapa da Copa Rally Point do Interior de Enduro Fim. O evento aconteceu na pista do Jardim Botafogo e contou com a participação de mais de 70 pilotos.

Composta por seis categorias, a competição premiou do primeiro ao quinto lugar em cada uma delas. As modalidades foram divididas em Importada Pró (destinada a pilotos profissionais com motos importadas), Importada Amador (pilotos amadores com motos importadas), Nacional Pró (pilotos profissionais com motos nacionais), Nacional Amador (pilotos amadores com motos nacionais), Over 40 (pilotos com idade acima de 40 anos) e Over 50 (pilotos com idade acima de 50 anos).

Segundo Alexandre Gatto, Diretor do Departamento de Fomento ao Turismo, o evento foi positivo para o ecossistema turístico de São Carlos, pois, além de movimentar a rede hoteleira, abriu novas oportunidades para o município. "Em breve, traremos mais etapas destes eventos para nossa cidade", afirma Gatto.

Murilo Locatti, chefe de gabinete da Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda, destacou o clima de confraternização e amizade entre os competidores. "A emoção tomou conta tanto dos pilotos quanto dos munícipes, familiares e amigos que acompanhavam a disputa. Era possível ver moradores da região saindo de suas casas para prestigiar a corrida", ressaltou Locatti, que auxiliou na formatação do evento juntamente com o organizador da Copa no interior do Estado, Wilian Ribeiro “Grilo”.

Para a secretária municipal de Trabalho, Emprego e Renda, Danieli Favoretto Valenti, a pasta obteve grande êxito na realização da Copa Rally Point, dado que, não suficiente a colocação de São Carlos no mapa dos eventos relacionados ao tema, mostrou que a cidade possui uma estrutura adequada para realizar competições ainda mais abrangentes.

Durante o evento, também ocorreram apresentações da Banda Dama de Ferro e do DJ Ligeiro, animando o público presente.

Confira a classificação dos campeões em cada categoria:

Campeões da categoria Importada Pró:

1. Olacir Pontieri

2. Thyso Carmona

3. Kauan Arioli

4. Ricardo Oliveira

5. Ewerson Araujo

Campeões da categoria Importada Amador:

1. Alan Rosseti

2. Miguel Castanheira

3. Renan Rosales

4. Everton Ribeiro

5. Rodrigo da Silva

Campeões da categoria Nacional Pró:

1. Otavio Cardoso

2. João Rinaldi

3. João Victor Ferreira

4. Neto Rodrigues

5. Jonas Alvarez

Campeões da categoria Nacional Amador:

1. Vando Henrique de Souza

2. Marcos Rozendo Silveira

3. Leandro Cleiter de Paulo

4. Igor Guimarães Nogueira

5. João Gomides de Resende

Campeões da categoria Over 40:

1. Daniel Morandini

2. Paulo Rogério

3. Marcelo Belo Oliveira

4. João Pinheiro Fávaro

5. Valdinei Santos

Campeões da categoria Over 50:

1. Edmilson Ribeiro da Silva

2. Pradella

3. Luís Paulo

4. Dorival de Abreu

