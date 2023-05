São Carlos sedia competições estaduais de judô

Crédito: Divulgação

Neste fim de semana, dias 6 e 7 de maio, a Federação Paulista de Judô realiza no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho, duas importantes competições estaduais.

No sábado, 6, a partir das 8h30, será disputada a fase final do Campeonato Sub 18 com a participação apenas dos quatro primeiros colocados dos Campeonatos Inter-Regionais já realizados no início do ano.

Já no domingo, 7, também a partir das 8h30, será disputado o Open Ajinomoto Divisão Especial das classes Sub 15, Sub 21 e sênior (adulto). Participam atletas dos principais clubes e academias do Estado de São Paulo, uma vez que a competição soma pontos no Ranking Estadual, e os melhores colocados neste Ranking representam São Paulo no Campeonato Brasileiro. A entrada é franca para os dois eventos.

O professor Sebastião Alexandre da Cunha, diretor de Esportes Comunitários e técnico de Judô do município, disse que os principais atletas do Estado e alguns do país estarão em São Carlos. “Esses eventos proporcionam entretenimento as famílias, incentivam os atletas da cidade e atrai novos adeptos a modalidade que já é tradicional em São Carlos com a formação de grandes atletas, como Paulo Segatelle, Fernando Zopellari, Claudião, Jabu e na atualidade o jovem Mateus Kioshi Furuya da Cunha, da classe Sub 21 até 73kg, atual número 1 no Ranking Nacional que nesse fim de semana disputa na França o Paris European Cup 2023

