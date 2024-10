São Carlos se prepara para a 1ª Corrida do 38º BPM/I

Corrida de rua - Crédito: Pixabay

Atletas e apaixonados por corrida estão convidados a participarem da 1ª Corrida do 38º Batalhão da Polícia Militar do Interior, que acontecerá no dia 27 de outubro, a partir das 7h, no Condomínio Parque Eco Esportivo Damha (Damha Golf Club).

O evento contará com percursos de 7 quilômetros para corrida e 3 quilômetros para caminhada, proporcionando opções para todos os níveis de condicionamento físico. A organização preparou um circuito desafiador e seguro, com sinalização completa ao longo de todo o trajeto.

Inscrições

As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas através do site https://www.ticketsports.com.br/e/1-corrida-38-bpm-i---so-carlos-69655. Os kits,poderão ser retirados no dia 26 de outubro, das 11h às 18h, na sede do 38º BPM/I, localizada na Rua Bento Carlos, 930 - Centreville.

