São Carlos se mantém na vice-liderança dos Jogos Regionais

São Carlos continua em segundo lugar dos Jogos Regionais que, neste ano, são disputados em Lençóis Paulista. Publicado o boletim de quinta-feira, 20, os são-carlenses venceram suas partidas em todos os esportes em que participaram no dia, seguindo na luta pela primeira posição geral da competição.

Entre as conquistas, o destaque ficou para o handebol feminino, que derrotou Lins com autoridade na final, por 30 a 17, e obteve a medalha de ouro. O handebol masculino também se classificou ao bater Piracicaba por 19 a 18 e continua na disputa pelo título e pela classificação aos Jogos Abertos do Interior.

No tênis de mesa de duplas, tanto as equipes femininas quanto a masculinas ficaram em primeiro nas provas do dia, enquanto o tênis de mesa feminino Sub-21 derrotou Botucatu por 3 sets a 0. No vôlei feminino Sub-21, São Carlos passou por Promissão por 2 a 1.

Além disso, resultados expressivos também aconteceram no futsal feminino, com a vitória por 11 a 0 contra Lençóis Paulista, no futsal masculino sub21, com triunfo por 7 a 3 diante de Lins, e no masculino de damas, por 8 a 0 ante Lençóis Paulista. Na bocha masculina, São Carlos fez 2 a 0 em Piracicaba e avançou para a semifinal.

Na classificação geral, Bauru lidera com 156 pontos e São Carlos desponta logo atrás, com 150 pontos conquistados, ao passo que Botucatu fecha o grupo dos três primeiros colocados com 128 unidades. Entre os dez primeiros, também estão Lençóis Paulista (87 pts), Piracicaba (77 pts), Jaú (64 pts), São Manuel (60 pts), Promissão (56 pts), Lins (43 pts) e Barra Bonita (43 pts).

