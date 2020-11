São Carlos se classifica para as quartas de final da Liga Nacional

Crédito: Divulgação

A equipe de São Carlos está classificada para as quartas de final da Liga Nacional de Futsal Feminino. A classificação saiu após vencer por 6 a 3 Pirajuí, empatar com Américo Brasiliense por 5 a 5 e perder para a Ferroviária por 2 a 0. Todos os jogos foram disputados no ginásio municipal de esportes Gigantão, em Araraquara, durante o último fim de semana.

Participam da competição 16 equipes dos estados de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Amazonas. São Carlos está no Grupo B junto com as equipes de Pirajuí Futsal, Américo Brasiliense Futsal e Ferroviária.

De acordo com Fabiano Lourenço, técnico da equipe, São Carlos somou 4 pontos no grupo B e pelo saldo de gols ficou com o 2º lugar. “Para a próxima fase, categoria principal, jogam as 8 melhores equipes classificadas na Liga Nacional. Sabemos que a disputa será no estado de São Paulo, porém a cidade ainda não foi definida e nem a data. Vamos reforçar os treinos e nos preparar para a fase de mata-mata. O nosso objetivo e disputar a final da Liga”, ressalta o técnico.

