São Carlos recebeu o Paulista Off-Road com um grid de 48 carros para a segunda etapa da temporada

A segunda etapa do Paulista Off-Road foi realizada no último sábado, 22 de abril (Eduardo Carvalho) -

Amizade fora das trilhas e muita competitividade dentro delas. O Paulista Off-Road é uma grande família que, a cada prova, aumenta ainda mais. E assim foi na segunda etapa da temporada 2023, realizada no dia 22 de abril, em São Carlos (SP). Das 48 duplas inscritas, oito eram estreantes. “Temos a Turismo Light que é a categoria de entrada, onde novos pilotos e navegadores aprendem e são treinados para o rally de regularidade. Mas o melhor de tudo é a forma como são recebidos e o clima do nosso evento, que é contagiante. Ficamos felizes por tanta reciprocidade”, conta o diretor geral do evento, Clayton Prado.

O Paulista Off-Road é composto pelas categorias Super Master, Graduados, Turismo e Turismo Light e, além dos paulistas, também atraiu competidores de Santa Catarina, Mato Grosso, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Eles encararam um roteiro de 195 quilômetros, com 133 quilômetros de trechos navegados. Foram cerca de cinco horas de disputas.

O roteiro adentrou propriedades particulares de reflorestamento de pinus e estradas vicinais. O terreno teve predominância de areia – formando alguns facões. E entre os obstáculos, teve cascalho, erosões e um trecho de trial, além dos tradicionais laços e médias justas de velocidade.

Os campeões da segunda etapa

Na categoria Super Máster, a dupla mato-grossense/catarinense José Carlos da Silva e Bernardo Schafer Andrade, subiu ao topo do pódio com 47 pontos. “É a minha primeira temporada no Paulista Off-Road e estou satisfeito em vir correr aqui. É uma prova excelente, técnica, com balaios, curvas de alta velocidade etc.”, disse o jovem navegador Bernardo, de apenas 16 anos e que já desponta entre os maiores nomes da modalidade.

Entre os participantes da Graduados, os vencedores foram Genildo Alencar e Celso Watashi, com 51 pontos. “A prova foi bem disputada, com explosão, ou seja, as alternâncias nas médias de velocidade exigiam que fossemos buscar a média exata com menos metros possível, e isso pedia aceleração do motor, como por exemplo, de 30km/h tínhamos que ir a 57km/h”, detalhou Celso.

Na Turismo, o casal Cristiano Palmeiras e Patrícia Palmeiras comemorou a vitória, com 51 pontos. “A prova foi rápida, com diversas retomadas altas de velocidade. A navegadora foi super bem”, disse Cristiano. “Foi uma prova técnica, gostosa de fazer. Difícil de manter o ritmo, principalmente pelas médias de velocidade justas, além de corrigir sempre o hodômetro”, completou Patricia.

E, na Turismo Light, os melhores foram Ricardo Sampaio Lins e Gabriel Cunha Lins, com 43 pontos. “Nosso primeiro “primeiro lugar”, e competir ao lado do filho é um prazer especial. Foi muito legal! Estamos felizes, falou Ricardo.

Classificação – 2ª etapa

São Carlos

Categoria Super Máster

1º José Carlos da Silva e Bernardo Schafer Andrade, 47 pontos

2º Glauber Fontoura e Igor Quirenbach, 43 pontos

3º Ernesto Masamitsu e Maidy Chaim, 41 pontos

4º Luis Fernando Alves e David Taufik Rahd, 36 pontos

5º Rodrigo Tolezano e Renan Toguchi, 35 pontos

Categoria Graduados

1º Genildo Alencar e Celso Watashi, 51 pontos

2º Maercio Fernandes Raposo e Lucca Carvalho Ribeiro, 43 pontos

3º Eduardo Pereira Silva e Maria Beatriz de Andrade Silva, 41 pontos

4º Oswaldo Netto e Bruno Cruz, 39 pontos

5º Daniel Manse e Mirella Kurata, 37 pontos

Categoria Turismo

1º Cristiano Palmeiras e Patrícia Palmeiras, 44 pontos

2º Matheus Pucci e Pamela Pucci, 43 pontos

3º Lásaro da Cruz e Matheus de Sousa Alves, 43 pontos

4º Joao Carlos Afonso Estanqueiro e Lucia Cardoso Estanqueiro, 40 pontos

5º Caio Cesar Fingolo e Carlos Henrique Fingolo, 35 pontos

Categoria Turismo Light

1º Ricardo Sampaio Lins e Gabriel Cunha Lins, 43 pontos

2º Rosemar Freschi Gonçalves e Falsio Fregoneze, 43 pontos

3º Schuvyska Mc Barbosa e Schuvysket Roberta de Souza, 42 pontos

4º Fabio Soave e Vitor Henrique Fernandes Soave, 38 pontos

5º David Oliveira e Leonardo Calissi Pegoraro, 37 pontos

