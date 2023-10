São Carlos recebe vistoria técnica da FPF de olho na Copinha

SIGA O SCA NO

19 Out 2023 - 09h54

19 Out 2023 - 09h54 Por Redação

Crédito: Divulgação

A cidade de São Carlos recebeu, nesta quarta-feira, 18, a vistoria técnica da Federação Paulista de Futebol (FPF) para averiguar as acomodações do município visando a Copa São Paulo de Futebol Júnior 2024, competição que acontece em janeiro do próximo ano e tem São Carlos como uma das postulantes à cidade-sede.

A vistoria foi acompanhada por representantes da Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Cultura, e teve como primeiro local visitado o Estádio Municipal Professor Luís Augusto de Oliveira “Luisão”, com os técnicos da FPF verificando a estrutura e indicando os pontos que precisam passar por adequações pontuais.

Depois, a delegação também esteve em praças esportivas municipais e em campos particulares que poderão receber treinos da competição, assim como em hotéis que estão habilitados a alojar equipes de acordo com o protocolo da FPF. Também foram abordadas outras questões que os municípios precisam cumprir para ser sede do torneio, bem como as perspectivas de São Carlos caso a cidade seja uma das escolhidas.

Para o secretário municipal de Esportes e Cultura, Anderson Ferrares, o resultado da agenda foi positivo. “Os representantes da FPF puderam conhecer nossas instalações e o que estamos preparando se tivermos a ‘Copinha’ em nossa cidade. Além disso, também apresentamos nosso planejamento com relação ao Estádio Luisão para o futuro e destacamos o nosso interesse em recebermos a competição não apenas nas primeiras fases, mas com o objetivo de tentarmos manter São Carlos como sede até os últimos jogos”, comenta Anderson.

Nas próximas semanas, a Federação Paulista de Futebol deverá anunciar as cidades-sede da Copa São Paulo de Futebol Júnior e, posteriormente, os grupos da competição. A ‘Copinha’, como é popularmente conhecida, acontece de 2 a 25 de janeiro e conta com equipes de todos os estados do país.

