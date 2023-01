São Carlos recebe treinamento de verão de judô e jiu-jitsu

Foram realizadas duas sessões de treinamento por dia, assim como palestras sobre inteligência emocional - Crédito: Divulgação

O ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho foi palco, na última semana, de mais uma edição do shotyugueiko, treinamento de verão de judô e jiu-jitsu organizado pela ADC Fábrica de Campeões. O evento tem o apoio da Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Cultura.

Durante três dias, aproximadamente 100 atletas da região, além de convidados de Goiás e do Paraná, estiveram na cidade aprimorando seus conhecimentos e angariando experiência com professores convidados. Foram realizadas duas sessões de treinamento por dia, entre sexta-feira, 27 e domingo, 29, assim como palestras sobre inteligência emocional. No final, todos receberam certificados de participação.

O professor Sebastião Alexandre da Cunha, o Sebá, diretor do Departamento de Esportes Comunitários da Secretaria Municipal de Esportes e Cultura, acompanhou as atividades. “Shotyugueiko é uma palavra japonesa que significa treinamento de verão. É comum, nas artes marciais japonesas, os atletas se reunirem em um mesmo local para fazer um treinamento intensivo. Estes atletas se alimentam e dormem no mesmo local. Tivemos, nesta edição, a participação de professores convidados com renome nacional e que estão à frente do projeto, orientando os atletas e professores da região”, disse Sebá.

