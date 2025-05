São Carlos recebe Rio Preto pela segunda rodada do Paulista B

Equipe são-carlense em ação: busca por um resultado positivo no Paulista - Crédito: Divulgação

A equipe de rugby de São Carlos recebe o Rio Preto neste sábado, 17, a partir das 15h30, no campo do distrito de Água Vermelha, em confronto válido pela segunda rodada do Paulista B e que marca a estreia dos rinocerontes em casa na temporada. No histórico, será o quinto confronto entre as equipes - com ligeira vantagem para os rio-pretanos, que possui três vitórias, contra uma dos são-carlenses.

O retrospecto aponta:

São Carlos 53 x 12 Rio Preto

Rio Preto 30 x 14 São Carlos

São Carlos 25 x 26 Rio Preto

Rio Preto 27 x 19 São Carlos

De acordo com o treinador Jean Ferrarini, "Rio Preto é uma equipe bem entrosada e experiente. Vai ser um jogo bastante desafiador para a gente, mas o fato de atuar em casa vai ser um fator positivo ", finalizou.

