São Carlos recebe pela primeira vez o Paulista de Agility

Pela primeira vez em sua história, São Carlos será contemplada com um evento diferente e que deverá atrair a atenção daqueles que gostam e prezam pelo bem estar dos “melhores amigos”: nos dias 25 e 26 de janeiro (sábado e domingo) a cidade recebe a 6ª e 7ª etapas da 12ª Copa Paulista de Agility, que será realizada no Castelo Plaza, localizado no km 222 da rodovia Washington Luís (SP-310) – sentido interior/capital.

São Carlos estará presente no torneio com uma equipe qualificada. Serão seis cães muito bem preparados e que compõe a equipe SancAgility.

Um dos integrantes é o protético Cesar Crnkovic, treinador de agility amador e que competirá a border collie Nina, de 7 anos e com a parson russell terrier Nose, de 3 anos.

São aguardados aproximadamente 40 cães de todo o estado e alguns inscritos além fronteira, como Belo Horizonte, Paraná e Rio de Janeiro.

“São cães adestrados que deverão superar obstáculos em um circuito pré-estabelecido com 200 metros de extensão. Não poderão cometer faltas. O vencedor é aquele que pontuar mais em um menor tempo possível”, comentou César.

Satisfeito por recepcionar visitantes de várias regiões, César disse que está presente em torneios paulistas. “Por isso recebemos o convite para sediar esta etapa” informou, salientando que São Carlos vai com uma equipe bem competitiva. “Nossos cães não serão coadjuvantes. Acredito que temos condições de estar no pódio e até conquistar o título”, disse, esperançoso.

A COMPETIÇÃO

Segundo César as etapas são-carlenses da Copa Paulista serão divididas nas categorias iniciante, grau 1, grau 2 e grau 3. No sábado, 25, as provas começam às 13h e no domingo, 26, a partir das 9h.

Durante o evento será ainda a 3ª Cãominhada Espaço Animal para cães e tutores na pista da saúde do Castelo Plaza, dicas de adestramento, sorteio de brindes, feira de adoção de animais e estacionamento próprio para o evento.

Quem se interessar em ir nos dois dias, a entrada será apenas um quilo de ração para cães.

