São Carlos recebe pela primeira vez o Circuito Beach Tennis neste final de semana

Arena 241 em São Carlos / Crédito: Divulgação Circuito Beach Tennis -

Pela primeira vez a cidade de São Carlos (SP) será palco do Circuito Beach Tennis com a 10ª etapa que começou nesta sexta-feira, 11, na Arena 241. O evento terá transmissão do canal PlayBT no Youtube e vai até o domingo, 13.

As disputas terão atletas do Brasil e do Chile entre os profissionais. Os chilenos virão com Alexander Beller no masculino atuando com Matheus Coelho. No feminino, Barbara Gatica joga com a brasileira Carolina Bonatto. Entre as mulheres, a top 30 mundial, Lorena Melo, será uma das favoritas e atuará ao lado de Marina Ohno. O multicampeão Vitor Mattos formará dupla com Rubens Siqueira.

"Estamos muito feliz com o Circuito Beach Tennis se expandindo para novas cidades agora com São Carlos através da Arena 241 recebendo uma etapa que promete ser sucesso total", destacou Eduardo Souza, organizador do Circuito Beach Tennis.

O torneio é importante na briga pelas vagas dos amadores pela liderança dos respectivos rankings em busca do título e viagem para o tradicional torneio de Aruba em 2026.

As inscrições estão abertas pelo link https://letzplay.me/circuitobeachtennis

