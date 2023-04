São Carlos recebe o Paulista Off-Road neste sábado (22)

A prova terá 195km, com 133km de trecho cronometrado, em meio a reflorestamento (Eduardo Carvalho) -

E São Carlos já está pronta para receber o Paulista Off-Road – campeonato de rali de regularidade para veículos 4x4. Neste próximo sábado, 22 de abril, pilotos e navegadores vão acelerar por um percurso de 195 quilômetros, com 133 quilômetros de trechos navegados, em meio a reflorestamentos de eucaliptos da região.

No rali de regularidade, como o próprio nome já diz, vence a equipe mais regular (que perder menos pontos) e não a mais rápida. Superar os mais diversos tipos de obstáculos, obedecendo à risca as médias de velocidade impostas pela organização é uma tarefa árdua, que exige experiência, concentração e entrosamento de dupla. Nem acelerar demais, nem de menos... Na média e no tempo exatos!

“E o Paulista Off-Road sabe oferecer provas que testam os participantes na medida certa e, em alguns momentos, um pouco além”, brinca o diretor geral do evento, Clayton Prado. “Entregamos etapas com alto nível técnico, respeitando os limites de cada categoria. Nosso objetivo é fazê-los crescer dentro do esporte, e prepará-los para as grandes competições nacionais”, completou. O Paulista Off-Road é composto pelas categorias Master, Graduado, Turismo e Turismo Light.

Sexta-feira, Dia de Tiradentes

Aproveitando a emenda de feriado, mais de 60 duplas já estão inscritas na segunda etapa do Paulista Off-Road. A concentração será no Hotel Nacional Inn, e na sexta-feira, dia 21, às 14h, abre a secretaria de prova para recepcionar os off-roaders para a retirada dos kits, com briefing às 17h.

A largada está programada para às 9h do sábado (22). De acordo com Clayton, o terreno tem predominância de areia, com alguns poucos setores de piso batido e cascalho. “Teremos alguns laços e médias de velocidade justas para desafiar os competidores”, completa.

As inscrições seguem abertas e, portanto, quem ainda quer aproveitar o feriado prolongado para fazer uma programação diferente, a bordo do 4x4 e com muito off-road, é só correr no aplicativo do Paulista Off-Road e garantir um lugar no grid.

