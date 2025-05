São Carlos recebe o Cougars pelo Campeonato Paulista

Será a partida final do turno e apenas a segunda disputa entre as equipes na história - Crédito: Rafael Vercetti

A equipe de rugby do São Carlos recebe o Cougars em partida válida pela terceira rodada da primeira fase do Campeonato Paulista B. O jogo acontecerá neste sábado, 31, no campo do distrito de Água Vermelha, às 15h e não tem a cobrança de ingresso. Será a partida final do turno e apenas a segunda disputa entre as equipes na história. Nas outras oportunidades, vantagem para os Rinocerontes:

Cougars 3 x 9 São Carlos (Paulista B, Vinhedo, 25/9/2016)

São Carlos 43 x 0 Cougars (Paulista B, São Carlos, 14/7/2018)

"A tendência é ser um jogo bastante físico", comentou o treinador do São Carlos, Jean Ferrarini. "E, apesar dos desfalques, esperamos que jogar em casa, com o apoio da torcida, auxilie o time a fazer um bom jogo", finalizou.

Leia Também