São Carlos quer consolidar reação e vencer o Flamengo no Luisão

Com novo ânimo, São Carlos quer engatar a segunda vitória na Bezinha - Crédito: Lourival Izaque

Nada como uma boa vitória para o clima mudar da água para o vinho no São Carlos que agora vê a possibilidade de classificação para as quartas de final do Campeonato Paulista da Segunda Divisão se tornar um fato mais real.

Os 3 a 0 em cima do Independente de Limeira no encerramento do primeiro turno, além de ser a primeira vitória, fez com que a Águia realizasse sua melhor partida pelo grupo 2. Chegou aos 4 pontos e agora mira, a princípio, a terceira colocação que está em poder justamente do Flamengo de Guarulhos, que está com 5 pontos.

Justamente o Flamengo é o adversário da sexta rodada, a primeira do segundo turno, a partir das 19h desta quinta-feira, 22, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão.

O técnico João Batista poderá contar com todos os atletas e deve mandar força máxima para buscar mais três pontos e caso consiga atingir a meta, irá entrar na disputa por uma vaga por índice técnico para as quartas da Bezinha.

Ainda pelo grupo 2, no domingo, 25, às 15h no estádio Ninho do Corvo, jogo de líderes. Guarulhos e Batatais, ambos com 9 pontos medem forças e quem vencer praticamente assegura a classificação para a próxima fase da Bezinha.

Classificação

