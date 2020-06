São Carlos pode ter duas atletas na seleção brasileira júnior no Mundial de Handebol

Dani e Fernanda: são-carlenses podem integrar a seleção feminina júnior de handebol no Mundial da Romênia - Crédito: Marcos Escrivani

Guardem estes nomes: Daniela Amorim e Fernanda Businaro. São-carlenses de nascimento, ambas podem vestir a camisa da seleção brasileira no Mundial de Handebol Feminino que deverá ocorrer em dezembro, na Romênia. É um fato inédito na modalidade são-carlense, que mostra força e organização no Estado de São Paulo.

As atletas competem pela H7 Esportes/La Salle e estão sendo monitoradas pelo técnico da seleção, Daniel Cubano Suárez. No total, são aproximadamente 40 atletas que atuam no Brasil e no exterior.

O interesse de Cubano foi confirmado na noite desta sexta-feira, 19, quando entrou em contato com o técnico Antonio Carlos Rodrigues, que comanda a equipe são-carlense.

A seleção brasileira júnior segue um plano de trabalho e os membros da comissão técnica estão entrando em contato com treinadores e clubes para viabilizar a retomada dos trabalhos de monitoramento das atletas.

Desta forma Fernanda Pagotto Businaro e Daniele de Lima Amorim farão parte de um grupo organizado pela supervisora Cláudia Mota e receberão orientações para cadastros e protocolos de retorno.

As são-carlenses farão parte de uma lista de acompanhamento, que posteriormente poderá compor uma convocação visando o Campeonato Mundial da categoria que será realizado na Romênia em dezembro de 2020.

“Isso nos motiva ainda mais a persistir neste trabalho”, disse Antonio Carlos. “Para São Carlos é a demonstração que um trabalho bem planejado pode dar frutos e a Fer e a Dani são retornos de um projeto onde as metas são traçadas com uma metodologia de trabalho transparentes. Assim os frutos retornam e a prova está ai” comemorou o técnico são-carlense.

