São Carlos pode ter até três equipes da Liga Centro Oeste Paulista

No dia 29 de fevereiro, Bauru irá receber representantes de várias partes do Estado que irão confirmar presença na 20ª edição do Campeonato da Liga Centro Oeste Paulista, que tem início previsto para março.

São Carlos estará representado pelo Meneghelli/Objetivo que deverá ter, a princípio, a participação de pelo menos três equipes na temporada 2020.

Uma delas é na categoria sub16. A segunda, em estudos é uma sub19 (ou sub21). A terceira, uma formada por atletas de 12 a 14 anos que irá disputar festivais.

“Não está nada confirmado. Acredito que a sub16 é praticamente certa. A sub19 ou sub21 irá depender da quantidade de equipes inscritas e a meta é formar um time de olhos nos Regionais. Quanto aos festivais, temos interesse, mas tudo será confirmado no dia do congresso técnico”, disse o técnico Nivaldo Carlos Meneghelli Júnior.

Neste dia, disse o treinador, irá acontecer a confirmação de quem compete em 2020, bem como o início da competição e a fórmula de disputa. “Foi formado um grupo no WhatsApp onde debatemos nas últimas semanas como pode ser a competição este ano. Mas tudo por enquanto, está no papel (ou nas redes sociais)”, disse. “Somente no dia sairá a teoria e entrará, de fato, a prática”, emendou.

NA SELEÇÃO

No dia 7 de março, em Lençóis Paulista, em evento marcado para começar às 8h30, acontece a festa de premiação MVP 2019 versão LCB 20 anos 2020. Na oportunidade serão homenageados os melhores atletas do campeonato de 2019.

Na categoria 2019 aparece o pivô Gabrielzão, no Meneghelli/Objetivo, cestinha da competição e que integra a seleção sub17 do campeonato.

