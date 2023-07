São Carlos permanece na liderança dos Regionais

Crédito: Miltinho Marchetti

A cidade de São Carlos continua fazendo bonito nos Jogos Regionais e segue na liderança da competição com os resultados de terça-feira, 18. Foi o sexto de um total de onze dias de torneio, fazendo com que a delegação são-carlense conclua a primeira metade do evento em primeiro lugar.

No handebol, a equipe feminina derrotou Lençóis Paulista com autoridade, por 33 a 2, e avançou para a próxima fase assim como o futsal masculino sub21, que venceu Jaú por 4 a 2. No vôlei, o time feminino sub21 passou por Macatuba por 2 a 0, mesmo placar da vitória masculina sobre Itapuí. Também por 2 a 0, a bocha masculina bateu Igaraçu do Tietê e, no tênis de mesa feminino Sub-21, a vitória por 3 a 0 foi sobre Jaú.

Os atletas são-carlenses também estão na briga por medalhas na natação feminina e masculina, com a segunda colocação parcial em ambas as categorias. O ciclismo masculino encontra-se em terceiro, ao passo que o judô feminino e masculino também ostenta perspectivas de pontuação.

Já o basquete masculino sub21 se despediu da competição ao ser derrotado por Piracicaba – 66 a 34. Além disso, Piracicaba também foi responsável pela eliminação de São Carlos no futebol masculino sub20 – 1 a 0 – e por derrotar os são-carlenses no tênis masculino sub21 – 2 a 0.

Com os resultados de momento, São Carlos é líder dos Jogos Regionais, neste ano disputados em Lençóis Paulista, com 82 pontos. Botucatu aparece em segundo, com 79 pontos, seguido por Bauru (75 pts), Piracicaba (64 pts) e Promissão (42 pts), que completam a lista dos cinco primeiros colocados. Também pontuaram São Manuel (38 pts), Jaú (31 pts), Lençóis Paulista (31 pts), Lins (27 pts), Barra Bonita (18 pts), Cafelândia (9 pts), Descalvado (8 pts), Areiópolis (7 pts), Pederneiras (7 pts), Igaraçu do Tietê (6 pts), Pongaí (6 pts), Conchal (4 pts) e Pirajuí (4 pts).

