São Carlos perde mais uma e se aproxima da Série B2

Decepção em casa: São Carlos perdeu mais uma e se aproximou do rebaixamento - Crédito: Matheus Previde/São Carlos FC

Mais um grande passo... para a Série B2 em 2024. O São Carlos está bem próximo do rebaixamento. Em último lugar no grupo 3, perdeu mais uma partida pela Série B do Campeonato Paulista. Na tarde deste sábado, 3, enfrentou o União São João de Araras e perdeu por 3 a 1. A partida aconteceu no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão.

O desastroso resultado fez com que a Águia estacionasse nos 4 pontos e em último lugar, enquanto o time de Araras assumiu provisoriamente a segunda colocação, com 12 pontos.

Em campo, um São Carlos sem criatividade e mal organizado taticamente. Na primeira etapa, já perdia por 2 a 0, gols de Emerson logo a 1 minuto e Léo Souza, aos 38 minutos. A derrota saiu barata, já que o goleiro Cabral fez mais três defesas difíceis.

No segundo tempo, mais na força de vontade e garra dos jogadores, o São Carlos chegou a equilibrar a partida e diminuiu com Felipe, aos 24 minutos.

Porém, a desorganização tática falou mais alto. Vulnerável nos contra-ataques, o São Carlos levou o terceiro gol aos 37 minutos, quando Joninha chutou sem chances para Cabral.

O gol abalou psicologicamente a equipe são-carlense que nada conseguiu fazer após sofrer o gol. O União se animou e foi ao ataque, mas o placar permaneceu em 3 a 1.

Leia Também