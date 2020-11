São Carlos pega Pirajuí na estreia na Liga Nacional de Futsal Feminino

Crédito: Divulgação

A equipe de São Carlos estreia na noite desta sexta-feira, 6, no Gigantão, em Araraquara, a partir das 19h, contra a equipe de Pirajuí pela Liga Nacional de Futsal Feminino. Participam da competição 16 equipes dos estados de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Amazonas.

São Carlos está no Grupo B junto com as equipes de Pirajuí Futsal, Américo Brasiliense Futsal e Ferroviária. Neste sábado, 7, a disputa será contra a equipe de Américo Brasiliense, a partir das 11h. No domingo, 8, a partir das 12h, a equipe de São Carlos enfrenta a Ferroviária.

“Em virtude da pandemia do novo coronavirus o sistema de disputa será curto, com jogos na sexta, sábado e domingo. Essa é a segunda edição da Liga e a primeira vez que a equipe de São Carlos participa, já que em março somente disputamos com a equipe sub20”, explica Fabiano Lourenço, técnico da equipe.

Todos os atletas da competição, comissão técnica e staff, já foram submetidos aos testes para detectar possível contaminação por Covid-19. As partidas serão transmitidas pelo Facebook ferroviaria/fundesport.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também