São Carlos pega AABB para manter ponta no campeonato regional

São Carlos vai em busca da vitória para manter a ponta na Super Copa AABB - Crédito: Zé_Photografy

Com duas vitórias nos dois primeiros jogos, a equipe adulta de vôlei feminino AVS/Smec tem mais um importante compromisso pela Super Copa AABB, que está em sua fase de classificação.

Com 100% de aproveitamento e líder do grupo A, a equipe orientada pelo técnico Zé Sérgio vai encarar neste sábado, 17, a partir das 17h, a AABB no ginásio de esportes da Associação Atlética Banco do Brasil, em Ribeirão Preto.

De acordo com Zé Sérgio, a equipe são-carlense está bem colocada. “Lideramos o grupo e temos muitas chances de ficar entre os semifinalistas e assim, buscar uma vaga na final. Acredito que somos candidatos ao título”, disse, mostrando muito otimismo.

