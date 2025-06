São Carlos passa a respirar futsal com início da Taça Júnior

Competição começa com a promessa de jogos bem disputados - Crédito: Divulgação

A bola vai rolar a partir desta segunda-feira, 2 e promete agitar São Carlos com a primeira rodada da Taça São Carlos de Futsal Júnior, uma celebração do esporte que reúne jovens atletas de 8 a 14 anos em uma disputa repleta de talento, emoção e espírito esportivo.

Com o apoio da Prefeitura Municipal, por meio do prefeito Neto Donatto, do secretário de esportes Fernando Carvalho e dos vereadores Djalma Nery e Thiago de Jesus, o torneio chega com força para se consolidar como um dos principais eventos do calendário esportivo infantojuvenil da cidade.

As partidas serão distribuídas em cinco importantes polos esportivos de São Carlos: ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho, ginásio municipal de esportes Hugo Dornfeld, ginásio municipal de esportes José Favoretto, ginásio municipal de esportes Aristeu Favoretto e Clube dos Bancários. A expectativa é de casa cheia e arquibancadas vibrantes com a torcida de pais, familiares e amantes do futsal.

Escolinhas de esportes de São Carlos estarão em quadra, entre elas: Mult Sport, Lincoln Futsal, Afesc/Flamingo, Parque Fher, Sal da Terra, RF Futsal, Sancaloucos/Esportiva, Escolinha do Jockey, Deportivo Sanka e Ceme/Formiga Verde. Um verdadeiro celeiro de talentos em formação!

As emoções começam com uma rodada recheada de confrontos. Confira os jogos de estreia:

Ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho – a partir das 18h

Sub-12: Afesc/Flamingo A x Afesc/Flamingo B

Sub-10: Afesc/Flamingo A x RF Futsal

Sub-14: Afesc/Flamingo B x Afesc/Flamingo A

Sub-8: A.A Parque Fher x Sal da Terra

Sub-10: A.A Parque Fher x Sal da Terra

Clube dos Bancários – A partir das 18h15

Sub-8: Mult Sport x Lincoln Futsal

Sub-10: Mult Sport x Lincoln Futsal

Sub-12: Escolinha do Jockey x Lincoln Futsal

“Mais do que uma competição, a Taça São Carlos de Futsal Júnior é um convite à comunidade para prestigiar o talento e a dedicação das nossas crianças. Prepare-se para grandes jogadas, partidas acirradas e uma atmosfera que só o futsal pode proporcionar”, garantem os organizadores.

Leia Também