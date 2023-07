São Carlos para nas quartas de final no vôlei feminino

Meninas do vôlei feminino mostraram muita determinação em Lençóis - Crédito: Miltinho Marchetti

O sonho por um pódio para o vôlei feminino deixou de existir na manhã desta sexta-feira, 21, nos Jogos Regionais, que são realizados em Lençóis Paulista.

No ginásio municipal de esportes Toquininho, a AVS/Smec perdeu para Piracicaba, em 47 minutos, por 2 sets a 0, parciais de 25/15 e 27/25.

O time comandado pela técnica Sandra Mara Leão vinha de três vitórias e mostrava otimismo, apesar de ser bem jovem. No primeiro set, as atletas sentiram o peso do jogo ser eliminatório e cometeram vários erros. Mas, na segunda parcial voltaram a realizar uma excelente apresentaram e perderam nos detalhes.

“Nos despedimos dos Regionais, com a certeza de que as meninas deram o melhor que puderam. É uma equipe muito jovem que, com mais tempo de treino e jogos, vai dar muito orgulho para São Carlos”, disse Sandra. “É um grupo com muito potencial para ser desenvolvido. E que a AVS está no caminho certo apostando e incentivando as categorias de base feminina de São Carlos”, finalizou a experiente técnica.

São Carlos: Vic, Giovana, Giovana Arias, Bia, Bruna, Ana Júlia, Sarah, Rafa, Amábile, Júlia, Giovanna Casagrande e a líbero Laura. Técnica: Sandra Mara.

