São Carlos marca presença no Desafio 1 Pra 1 em São Paulo

A equipe são-carlense Beat Down está confirmada e vai disputar o Campeonato Desafio 1 pra 1 do Falcão, que acontece em São Paulo neste final de semana.

O evento conhecido como X1 ou “mano a mano”, é aguardado com expectativa, sendo que a modalidade que está em alta (um jogador contra o outro). O campeão leva para casa R$ 5 mil.

SOBRE A MODALIDADE

O X1 ou 1 pra 1 é um jogo de futebol onde um jogador enfrenta o outro no mano a mano e sua equipe é seu goleiro (Jogador e goleiro vs. jogador e goleiro). Está em alta com muitos famosos jogando e vem crescendo junto com seu pioneiro NeyS ilva.

BEAT DOWN

A Beat down vai com duas duplas para a competição: Matheus Makiyama (Japa) e seu goleiro Ricardo Freitas e Douglas Junior (Douglinha) e seu goleiro Fernando Luis. O treinador é o ex-jogador Mario William.

A Beat Down foi fundada por Ramon Prado, um incentivador do esporte em São Carlos. E disse que está confiante com os representantes são-carlenses. “Estamos com uma excelente equipe e preparados para fazer acontecer, acredito que vamos fazer uma excelente competição”.

Os atletas também mostram otimismo.

“É um honra voltar para São Paulo e agora um pouco mais experiente”, disse Douglas Junior. “Esperamos fazer um excelente campeonato e trazer o título para São Carlos”, emendou Ricardo Freitas.

Já Matheus Japa disse que a expectativa é alta para esse evento, que deverá estar os melhores do estado. “Estamos confiantes em fazer um bom campeonato. Treinamos forte e estamos com uma sequência de campeonatos, esperamos desempenhar um bom papel. Contamos com a torcida de todos, vamos buscar representar da melhor maneira nossa cidade com nossa equipe”, ponderou.

