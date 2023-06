São Carlos mantém invencibilidade na Liga Brasil

SIGA O SCA NO

Jogadoras são-carlenses comemoram a segunda vitória na Liga Brasil - Crédito: Divulgação

De olho na estreia da Liga Nacional, que acontece no próximo final de semana em Pará de Minas, a equipe de handebol feminino H7 Esportes de São Carlos esteve em ação na manhã deste domingo, 18, no ginásio municipal de esportes Sérgio Batista Zacarelli, em Bebedouro, quando conquistou a segunda vitória seguida pela Liga Brasil e manteve a invencibilidade no torneio estadual.

Após um primeiro nervoso, o time orientado pelo técnico Antonio Carlos Rodrigues venceu Frutal por 25 a 19 (12 a 8).

O técnico são-carlense elogiou o comportamento de suas atletas, porém salientou que o primeiro tempo foi marcado por um início de partida tensa e com muitos erros. “Mas na etapa final, mais tranquilas, soube executar as jogadas e a vitória veio. Assim conseguimos garantir o resultado positivo”, emendou.

H7 Esportes jogou com Kaoma, Ana Machado, Bárbara, Edjaneidy, Sabrina, Isabela, Bia Fleury, Mariana, Júlia Ré, Maria Zancheta, Fernanda, Luana, Tamara, Mabele, Emmily e Nurah.

