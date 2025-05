São Carlos mantem a 4ª posição; Guarulhos goleia

São Carlos apenas empatou em casa e agora tem que buscar pontos para sonhar com a classificação - Crédito: Divulgação/São Carlos FC

A rodada de abertura do segundo turno (primeira fase) do Campeonato Paulista da Segunda Divisão não foi a esperada pelo São Carlos, que ficou no 2 a 2 com o Flamengo, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira.

Com isso, a Águia se manteve na quarta colocação no grupo 2, com 5 pontos e fora da zona de classificação das quartas de final. O Flamengo chegou aos 6 pontos.

Na tarde de domingo, 25, no estádio municipal Ninho do Corvo, o Guarulhos não perdoou o Batatais e aplicou 5 a 0. A equipe disparou na liderança e chegou aos 12 pontos, carimbando uma das vagas para a próxima fase. O Fantasma ficou com 9 pontos, em uma situação cômoda.

No próximo final de semana acontece a segunda rodada. O São Carlos joga em Batatais e não pode perder, caso queira sonhar com a classificação. Já o Flamengo enfrenta o Independente de Limeira que está praticamente eliminado.

