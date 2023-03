São Carlos luta pela permanência na Superliga B

Equipe são-carlense tem que vencer para se garantir na Superliga B - Crédito: Jonas Bezerra

A derrota em Recife pela penúltima rodada da primeira fase da Superliga B minou a esperança de classificação de São Carlos as semifinais da Superliga B. Para complicar ainda mais, a equipe tenta a permanência na categoria.

Com 10 pontos e em 7º lugar na classificação geral, o time luta juntamente com Recife Vôlei (11 pontos) e o Curitiba Vôlei (8 pontos) para se garantir na competição em 2024. A partida será neste sábado, 11, às 19h, no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho.

Para isso, além de ter que vencer o Vôlei Taubaté em casa, tem que contar com um tropeço do Recife Vôlei diante do Bluvolei, em Santa Catarina. A situação do Curitiba é mais complicada: além de vencer o Chapecó em casa, ela terá que contar com os tropeços de Recife e de São Carlos.

Na ponta de cima da tabela, Bradesco Esportes (22 pontos), Taubaté Vôlei (18) e Bluvolei (18), já garantiram vaga às semifinais. Mackenzie, Vinhedo e Recife (com chances mínimas) lutam pela última vaga.

Veja como está a classificação geral da competição, após a penúltima rodada: 1º) Bradesco Esportes, 22 pontos; 2º) Vôlei Taubaté, 18; 3º) Bluvolei, 18; 4º) Mackenzie, 14; 5º) Vinhedo, 13; 6º) Recife, 11; 7º) São Carlos, 10; 8º) Curitiba Vôlei, 8; 9º) ACV/Unoesc Chapecó, 5; e; 10º) SESI-Bauru, 1.

A diretoria do time sorteará durante o jogo quatro camisetas oficiais da equipe, sendo duas de jogo, uma de treino e uma de passeio. A entrada ao jogo será de um quilo de alimento.

Na última rodada, no sábado (11), todos os jogos iniciarão às 19h. Veja os confrontos: Bradesco Esportes x Mackenzie; SESI-Bauru x Vinhedo; Bluvolei x Recife; Curitiba x Chapecó; e São Carlos x Taubaté.

