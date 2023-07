São Carlos lidera a classificação nos Jogos Regionais

Crédito: Divulgação

Os atletas que representam São Carlos nos Jogos Regionais começaram a competição conquistando várias medalhas para a cidade. Após três dias de disputa, São Carlos lidera a classificação geral com 36 pontos, conforme boletim divulgado pela organização contendo os resultados ocorridos até domingo, 16.

No xadrez, São Carlos foi campeã feminina e vice-campeã masculina e garantiu vagas nos Jogos Abertos do Interior. Da mesma forma, o tênis feminino ficou com o primeiro lugar ao derrotar Piracicaba na decisão, enquanto o taekwondo masculino obteve a terceira colocação na categoria por equipes e o taekwondo feminino, na mesma modalidade, ficou em quarto.

Entre os esportes coletivos, destaque no final de semana para as vitórias do vôlei de praia masculino – 2 a 0 sobre Lins – e feminino – 2 a 0 diante de Botucatu –. Já o tênis feminino sub21 bateu Piracicaba por 2 a 1, o basquete feminino Sub-21 fez 16 a 10 em Igaraçu do Tietê e o futebol masculino Sub-20 derrotou Dois Córregos por 2 a 0. Os resultados adversos são-carlenses aconteceram apenas no futebol feminino – 2 a 0 para Barra Bonita – e no basquete masculino Sub-21 – 75 a 28 para Jaú –.

Diante do quadro de medalhas atual, São Carlos lidera a competição com 36 pontos conquistados, seguido por Bauru (31 pontos), Botucatu (29 pts), Promissão (18 pts), Lins (16 pts), São Manuel (16 pts), Piracicaba (15 pts), Barra Bonita (11 pts) e Lençóis Paulista (6 pts).

