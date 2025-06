São Carlos joga mal e perde mais uma na Bezinha

Crédito: Lourival Izaque

Após a boa vitória sobre o Independente por 3 a 0, o São Carlos amargou mais uma derrota no Campeonato Paulista da Segunda Divisão. Na manhã deste domingo, 1, no estádio municipal Dr. Osvaldo Scatena, perdeu por 2 a 0 para o Batatais pela sétima rodada.

O resultado, o Batatais soma 12 pontos no grupo 2 ao lado do Guarulhos, que folgou na rodada. Ambos estão classificados para as quartas de final. O São Carlos se manteve em 4º lugar com 5 pontos. O Flamengo, que perdeu em casa para o Independente por 4 a 2, está em terceiro lugar com 6 pontos, contra 4 do lime de Limeira, último colocado.

Em situação delicada na Bezinha, o São Carlos tem somente mais duas partidas na primeira fase. Enfrenta em casa o Guarulhos e o Independente em Limeira. Para somar com a vaga por índice técnico (entre os dois melhores terceiros colocados entre os três grupos), terá que vencer os dois compromissos e ainda, torcer por um tropeço do Flamengo, adversário direto.

O jogo

O primeiro tempo foi todo do Batatais, que criou as melhores chances, mas não conseguiu aplicar o placar. O São Carlos apenas se defendeu e não levou perigo ao gol de Pedro Suzini.

Na etapa final, em busca da vitória, o Fantasma se lançou mais ainda ao ataque e sufocou o São Carlos que não conseguia sair para o jogo. A pressão foi tanta que, aos 7 minutos, após Biel ir à linha de fundo e cruzar para Jordan tocar sem chances para João Caniato e abrir o placar.

Após o gol, o clima esquentou entre os jogadores das duas equipes. O São Carlos saiu para o jogo em busca do empate e se abriu. O Batatais aproveitou os espaços e em um rápido ataque, o meia Renato Camargo chutou da intermediária. A bola encobriu o goleiro são-carlense e foi no ângulo direito, com a bola chegando a furar a rede.

A partir daí, o Batatais valorizou a posse de bola e o São Carlos, buscou a feitura do gol, mas sem sucesso, amargando mais uma derrota na Bezinha.

