São Carlos inova e lança ideia de torneio virtual de karatê

O isolamento faz brotar várias ações criativas com atletas online e centenas de aulas ao vivo nas redes sociais. No entanto, agora surge uma chamada ainda mais ousada: um campeonato de karatê virtual. Isso mesmo, com sua equipe acostumada a participar de todo o circuito regional, estadual e nacional e agora os atletas em isolamento social, surgiu a ideia de um torneio virtual.

O 1º Torneio Virtual, idealizado pela Academia Wada, será realizado neste sábado, 9, a partir das 9h e contará com alunos da academia, projetos sociais e também atletas de academias da região.

Com as academias paradas e a agenda de torneios congelada, esse torneio servirá para desafiar o isolamento causado pela pandemia. “As performances dos participantes serão avaliadas através dos vídeos que gravarão em casa”, disse o técnico Adriano Wada, idealizador do torneio e atualmente também é técnico da Seleção Paulista.

O torneio será exclusivo da modalidade Kata (formas de combate) onde as combinações de movimentos serão avaliadas pelos árbitros virtuais e, assim, o lutador mais técnico será eleito campeão.

No regulamento ainda consta que será em rodada única, avaliados por cinco árbitros pelo sistema de notas.

O kata deverá ser realizado em ambiente residencial, podendo ser feito dentro de casa, garagem ou quintal. O uso de kimono é obrigatório, a faixa deverá ser o grau do atleta, o uso de tatame é proibido e o uso de tênis só será autorizado em caso do kata ser realizado em piso de cimento ou asfalto.

O vídeo deverá ser gravado de frente com a imagem fixa. Lateralmente ou na diagonal será desclassificado.

Podem se inscrever alunos a partir dos 7 anos até a categoria master acima de 35 anos.

“Eu acredito não iremos atingir só os atletas, mas a família inteira. E nesse momento de isolamento a gente proporciona mais uma forma saudável de a família estar unida. E que o atleta supra essa necessidade de treinar e não poder fazer isso fora de casa juntamente com o grupo”, disse Adriano.

