São Carlos inicia Paulista com ambição de ser semifinalista

São Carlos inicia a caminhada de 2023 no handebol paulista e tem metas ambiciosas - Crédito: Divulgação

Após aproximadamente três meses de uma preparação minuciosa, a equipe de handebol feminino adulto H7 Esportes estreia no Campeonato Paulista. A partir das 20h desta terça-feira, 18, no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho, encara Sorocaba.

Sob o comando do técnico Antonio Carlos Rodrigues, o time são-carlense chega para a competição com uma equipe renovada, mas com expectativa positiva, já que pretendem ser a “surpresa”. Ambiciosas, as atletas mostram ambição. “Nosso time é jovem e este ano queremos chegar pelo menos a fase semifinal”, contou Antonio Carlos.

Porém, o grupo são-carlense está ciente da primeira pedreira que terão pela frente, já que Sorocaba é considerada uma das equipes do estadual que se coloca como séria candidata ao título de 2023.

“Sorocaba tornou-se uma equipe de referência com a incorporação da equipe titular do extinto Corinthians que foi vice-campeã da Liga Nacional e com essa base forte ficou entre as três melhores equipes do país”, explicou.

Estão relacionadas as seguintes atletas: Mabelle, Tainah, Tamara,

Botelho, Bia, Emmily, Gaby, Izadora Dourado, Sabrina, Luana, Soriano, Ruiva, Ana, Camila, Mineira, Nurah e Fernanda.

Leia Também