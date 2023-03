São Carlos inicia Jogos da Melhor Idade com vitórias no tênis de mesa e na bocha

Crédito: Divulgação

A cidade de São Carlos iniciou sua participação nos Jogos da Melhor Idade (Jomi) nesta quarta-feira, 29, em diversos esportes. Realizada neste ano em Lençóis Paulista, a competição tem 90 atletas são-carlenses disputando um total de 28 modalidades nas categorias masculina, feminina e mista.

No tênis de mesa feminino, por exemplo, São Carlos conquistou duas vitórias. Primeiro, fez 2 a 0 em Águas de São Pedro e, depois, derrotou Lençóis Paulista pelo mesmo placar, conseguindo classificações para a próxima fase e seguindo firme na disputa por medalhas.

Quem também se deu bem foi a bocha masculina. Afinal, na partida de duplas, conseguiu derrotar o município de Pratânia. O resultado agradou a Sérgio Roberto de Almeida “Careca”, treinador da equipe. “Fico feliz com o resultado e pelo desempenho dos nossos atletas, que são muito respeitados em toda a região. A bocha começa bem em uma boa competição”, disse o treinador.

Em outras modalidades, porém, São Carlos não teve a mesma sorte, com derrotas no tênis de mesa masculino para Piracicaba, no truco masculino para Saltinho, no dominó feminino para Macatuba e na malha masculina para São Manoel. As atividades continuam nesta quinta-feira, 30, de acordo com a programação emitida pela organização do evento.

